Василий Хайкин / Коммерсантъ

Рассказанная сразу в двух изданиях – «Такие дела» и «Батенька, да вы трансформер», история отношений «активистов» Дмитрия Цорионова (Энтео) и Марии Алехиной интересна свидетельствами бывших соратников экс-лидера «Божьей воли». Они уверенно описывают Цорионова как околоцерковный медиапроект. Активный малый – случайный человек из новообращенных, порвал футболку на оппоненте, приобрел секундную известность, хорошо держался перед журналистами. Затем к нему приставили оператора с телекамерой, провокационные выступления Энтео стали выкладывать в сеть. Потом к этому балагану прибилось с десяток юношей и девушек, готовых на все ради «движухи». Потом Леонид Севастьянов, православный спонсор, ближайший помощник по административным и финансовым вопросам главы Отдела внешних церковных связей митрополита Иллариона (Алфеева), дал приличные деньги на раскрутку проекта по борьбе с абортами. Деньги с малым пиар-эффектом были потрачены, игры кончились. Герой начал искать новую сферу приложений, на этот раз на политическом поприще.

Сам Энтео, его подруга и их общие друзья из других политических лагерей выстраивают такую линию: вот, мол, честный и искренний человек со своими порывами и ошибками. Такой, какой есть. И полюбила его хорошая девушка – Мария Алехина из Pussy Riot, и вот наблюдайте и умиляйтесь, как ершистый уличный хулиган с диковатыми и диковинными взглядами постепенно подвергается приручению и очеловечиванию.

Это фабула. Но главное в рассказанной истории – то, что она отражает саму схему функционирования современного православного публичного радикализма. Уже полтора десятилетия журналисты мейнстримных СМИ с удовольствием транслируют все более радикальные высказывания и показывают эпатажные выходки представителей «православной общественности». Хоругвеносцы, лидер мизерной группы «православных экспертов» Фролов, политики Милонов и Поклонская, главы отделов Московской патриархии Чаплин и Смирнов, лидер организации «Христианское государство» Калинин и дюжина персонажей калибром поменьше беспрепятственно получали место в СМИ для сколь угодно жестких высказываний. Даже метатели фекалий и мочи из «Серба» во главе с безработным актером Бекетовым периодически выражают свое мнение в медиа. Как так вышло?