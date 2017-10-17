Министерство культуры подготовило законопроект, разрешающий контролерам проверять паспорта у посетителей мероприятий с маркировкой 18+. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы предлагаем ввести аналогичные нормы, которые были введены в законодательстве об обороте алкогольной и табачной продукции», – пояснила директор нормативно-правового департамента Минкультуры Наталья Ромашова.

Сейчас возрастная маркировка носит предупредительный характер, пояснили в Минкульте.

Законопроект сейчас находится на рассмотрении в Администрации президента, после этого его внесут в Госдуму.

Классификацию информационной продукции ввели в 2012 году. Согласно закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», вся информационная продукция в России должна быть квалифицированна как 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+.

Дать полномочия контролерам проверять документы Минкульт предлагал еще в 2015 году.