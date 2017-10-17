Днем 17 октября сирийские повстанцы, поддерживаемые США, объявили о том, что после четырехмесячных боев полностью освободили Ракку от боевиков «Исламского государства». Террористы захватили город летом 2014 года и объявили его своей столицей – тогда ИГИЛ контролировал свыше 100 тысяч квадратных километров на стыке Ирака и Сирии. Под управлением террористов оказались свыше 10 млн человек, живших на этих землях. Однако затем, по мере того как в войну с ИГИЛ все больше вовлекались США, а Россия стала оказывать помощь сирийскому правительству, ИГИЛ начал стремительно терять территории. Republic востанавливает хронологию боев за ключевые города, которые находились в руках «Исламского государства».

Ракка

Ракка находилась в руках боевиков с 2013 года. Масштабное наступление на нее началось в ноябре 2016 года – с одной стороны к городу приближались сирийские повстанцы, с другой – отряды курдов; и тех и други поддерживали США. За несколько месяцев были освобождены близлежащие районы, а непосредственные бои за город начались в мае. Вего в ходе операции были убиты свыше трех тысяч террористов.

Пальмира

Пальмира перешла под контроль «Исламского государства» в мае 2015 года. Падение Пальмиры, помимо военного, имело и культурное значение: вместе с городом в руки боевиков попали многочисленные древние памятники архитектуры, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Практически сразу после захвата города террористы приступили к их уничтожению. Пальмира была освобождена в результате широкомасштабного наступления армии Башара Асада при поддержке российских авиаударов, это произошло в марте 2016 года. В течение месяца после этого российские специалисты разминировали уцелевшие памятники исторической части города. В декабре 2016 года боевикам удалось захватить Пальмиру во второй раз – это стало одним из немногих крупных их наступлений в этот период конфликта. Полностью выбить террористов из города войскам Башара Асада при поддержке российской авиации удалось в марте 2017 года.

Мосул

Мосул, расположенный на севере Ирака, был самым крупным городом, когда-либо находившимся под контролем боевиков ИГИЛ – до появления террористов в нем проживали 1,5 млн человек. «Исламское государство» захватило Мосул в июне 2014 года. В течение всего 2015 года иракские войска проводили операции по освобождению пригородов Мосула, однако штурм самого города был начат лишь в марте 2016 года. Бои, в которых приняли участие до 60 тысяч иракских солдат и 40 тысяч курдских ополченцев, продолжались в течение года. Полностью боевики были выбиты из Мосула лишь в июле 2017 года.

Меядин

Меядин – небольшой город неподалеку от Дейр-эз-Зором, который был занят ИГИЛ еще в 2013 году одним из первых в регионе. В Меядин после начала наступления сирийских повстанцев на Ракку весной 2017 года начали переезжать ключевые лидеры ИГИЛ, туда же перевозились основные ресурсы – к лету он стал фактической новой столицей «Исламского государства». Меядин был освобожден от террористов в начале октября – это сделали отряды сирийской армии при поддержке РФ, на получение контроля над городом им потребовалось лишь 10 дней.

Эль-Кайм

Сейчас под контролем ИГИЛ остаются около 30 тысяч километров в наиболее удаленных районах Ирака и Сирии. Практически единственным относительно крупным городом, удерживаемым террористами, остается формально находящийся в Ираке Эль-Кайм. Именно туда была перенесена столица халифата несколько дней назад, когда террористы были выбиты из Меядина.