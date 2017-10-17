Принято считать, что Владимир Путин тормозит структурные реформы, включая социальные преобразования, опасаясь роста напряженности и негативных последствий для своего рейтинга. Даже в условиях ушедшего в прошлое нефтегазового благополучия президент предпочитал не торопиться и подождать, пока российское общество созреет для реформ. Сами социальные реформы хотя и не носили системного характера, тем не менее шли, пусть и вызывая сильнейшее сопротивление профессиональных кругов, прежде всего в областях здравоохранения и образования.
Но в новой реальности появляются факторы, значительно расширяющие перспективы для непопулярных социальных преобразований, даже несмотря на приближение президентских выборов.
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