Принято считать, что Владимир Путин тормозит структурные реформы, включая социальные преобразования, опасаясь роста напряженности и негативных последствий для своего рейтинга. Даже в условиях ушедшего в прошлое нефтегазового благополучия президент предпочитал не торопиться и подождать, пока российское общество созреет для реформ. Сами социальные реформы хотя и не носили системного характера, тем не менее шли, пусть и вызывая сильнейшее сопротивление профессиональных кругов, прежде всего в областях здравоохранения и образования.

Но в новой реальности появляются факторы, значительно расширяющие перспективы для непопулярных социальных преобразований, даже несмотря на приближение президентских выборов.