Компания «МАРТ Групп» разработала щиты с электрошоком. Российский правоохранительные органы могут взять их на вооружение к концу 2018 года. Об этом рассказала гендиректор компании Екатерина Столяревская, передает «Интерфакс».

«В ручку вставлена электроника, которая позволяет передавать электричество, как и обычный электрошок, на поверхность щита. По поверхности щита проходит разряд, это сделано для того, чтобы нельзя было выхватить (щит) и при необходимости самого агрессивного противника остановить», – рассказала она.

Столяревская пояснила, что щиты разработаны в первую очередь не для митингов, а для спецопераций. Она, однако, признала, что окончательное решение о применении щита будет принимать руководство правоохранительных органов.

Заинтересованность в покупках щита с электрошоком проявили оперативные органы: ОМОН, Росгвардия, структуры МВД.

В 2015 году МВД закупило пробную партию таких щитов. В пресс-службе ведомства заверили, что в настоящее время не планируется применять их на митингах.