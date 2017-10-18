Фото: Steve Dipaola / Reuters

Это адаптированный перевод статьи на Blooberg Businessweek. Другие материалы издания можно прочитать по ссылке.

В 2007 году американский биолог Рональд Эванс оказался в центре внимания. Его с утра до ночи преследовали незнакомцы. Некоторые приходили на его лекции, другие присылали ему электронные письма и голосовые сообщения. Они хотели знать, правда ли, что он создает таблетки, которые сжигают жир? Правда ли, что они повышают выносливость спортсменов на 70%? Что будет, если дать их беговой лошади?