На заседании в Басманном суде по делу «Седьмой студии» следователь зачитал показания свидетельницы об уничтожении финансовой документации. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявили в СК, в своих показаниях сотрудники бухгалтерии Лариса Войкина и Элеонора Филимонова утверждали, что в «Седьмой студии» существовала «черная касса». По словам Войкиной, «раз в месяц в “Седьмой студии” проводились совещания» с руководством, где «Масляева отчитывалась обо всех финансовых операциях, которые контролировались Серебренниковым, Малобродским, Итиным».

Войкина также заявила, что в декабре 2014 года она уничтожила финансовые документы «Седьмой студии» по указанию продюсера Екатерины Вороновой. Следователь назвал Воронову доверенным лицом режиссера Кирилла Серебренникова. Документы приобщили к делу.

Фамилию Войкиной ранее в своих показаниях упоминала экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Она заявляла, что именно Войкина занималась двойной бухгалтерией в студии.

17 октября Басманный суд Москвы рассматривает ходатайства о продлении меры пресечения Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии». Их обвиняют в хищении 68 млн рублей. СК просит оставить режиссера под домашним арестом до 19 января.

Помимо Серебренникова по делу проходят бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, бывший директор студии Юрий Итин и продюсер Екатерина Воронова. Итин и Масляева находятся под домашним арестом, Малобродского отправили в СИЗО, Воронову объявили в розыск и заочно арестовали.