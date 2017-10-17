Представлять интересы Telegram в российских судах по спору о штрафе мессенджера 800 тысяч рублей будет правозащитная организация «Агора». Об этом основатель Telegram Павел Дуров написал «ВКонтакте».

«“Агора” – команда из 30 адвокатов, которые с начала 2000 защищают права человека в России. Они имеют опыт в делах против ФСБ и ежегодно публикуют доклады о свободе интернета в России», – объяснил свое решение Дуров.

Чиков подтвердил Republic, что юристы «Агоры» будут представлять интересы Telegram. Он отметил, что это будет непростая работа, в которой будут задействованы несколько сотрудников правозащитной группы.

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Накануне мессенджер оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ передать ФСБ информацию, необходимую для расшифровки сообщений пользователей. Павел Дуров заявил, что мессенджер будет обжаловать решение суда «до тех пор, пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с основным законом России – ее Конституцией».

Мессенджер включен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Согласно закону «Об информации», он обязан хранить трафик пользователей в течение шести месяцев и передавать данные силовикам по запросу.