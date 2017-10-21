В современном мире выборы – одно из главных политических событий, о них знают, как правило, почти все, кто живет в стране – и те, кто, голосует и те, кто не приходит на участки.

Кажется немыслимым, что такое событие, как выборы, можно скрыть и проводить в тайне от внешнего мира. Тем не менее в Северной Корее однажды произошло именно это – довыборы в Верховное Народное Собрание 19 июля 1959 года прошли под завесой тайны, никаких упоминаний в прессе о них не осталось.

История вопроса

Верховное Народное Собрание – это формально высший законодательный орган КНДР. Фактически, впрочем, этот орган лишен каких бы то ни было полномочий, и единственная его задача – единогласно одобрять законы без обсуждения по образцу Верховного Совета СССР.

Первые послевоенные выборы в ВНС прошли только в 1957 году. Конечно, как и на предыдущих выборах 1948 года, кандидат в каждом округе был только один, а результаты были вполне советские – «явка 99,99%, “за” 99,92%». Позднее, с 1962 и до смерти Ким Ир Сена, выборы в КНДР проводились уже с новыми, кимирсеновскими результатами: «100,0% “за” при явке 100,0%». А тогда в стране еще признавалось, что отдельные граждане могут голосовать и против официальных кандидатов.

Конец 1950-х годов в КНДР был временем грандиозной чистки. После неудачного переворота 1956 года и последующих событий примерно осенью 1957 года Ким Ир Сен почувствовал себя свободным от советского контроля – и немедленно начал расправляться с неугодными ему политиками. Многие из жертв репрессий по должности состояли депутатами ВНС. К 1959 году была репрессирована уже четверть этого северокорейского органа, напоминающего парламент. Видимо, власти рассудили, что при такой интенсивной работе Министерства внутренних дел ВНС может и вовсе утратить кворум – и ЦК Трудовой партии Кореи решил провести довыборы.