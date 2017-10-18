Послепутинское будущее России – черный ящик, за содержимое которого отвечает Владимир Путин. Только он знает, что лежит в ящике и лежит ли что-нибудь вообще, причем вариант, при котором ящик пуст, совсем не кажется фантастическим. Не то чтобы Путин планировал царствовать (да и жить) вечно, но он вполне может считать, что думать о будущем пока рано, или ему просто неприятна сама мысль о том, что возможна какая-то жизнь после его власти, и он старается отложить эту мысль на потом – мы не знаем, и никто не знает, и здесь бесполезны и информированность, и знание законов власти. Жизнь после Путина – то, о чем можно только гадать, а фактического материала для такого гадания нет ни у кого.

И, вероятно, самое удивительное порождение этой закрытости и неопределенности – Алексей Дюмин, странный человек, который, ничего не делая, на наших глазах превратился в важнейший фактор политического будущего страны, в фигуру, о которой всерьез говорят как о следующем президенте России – имя Дюмина второй год подряд попадает во все рейтинги потенциальных преемников. Впервые со времен Льва Толстого в Тульской области живет человек, имя которого гремит на всероссийском уровне наряду с самыми громкими столичными именами.