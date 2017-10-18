Финансист Джордж Сорос передал $18 млрд своему благотворительному фонду «Открытое общество». Об этом пишет The Wall Street Journal.
Фонд, таким образом, стал крупнейшим в США после фонда Билла и Мелинды Гейтс. Активы последнего составляют $30 млрд.
У «Открытого общества» сейчас более 40 офисов в разных странах мира, например, в Афганистане или Южной Америке. Фонд занимается помощью беженцам, развитием здравоохранения и образования. В 2017 году бюджет фонда составлял $940 млн.
В 2015 году Минюст признал фонд нежелательной организацией в России.
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