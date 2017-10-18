Федеральный суд Вашингтона отклонил иск о клевете бизнесмена Олега Дерипаски к агентству Associated Press. Об этом пишет Politico.

Суд установил, что Дерипаска в своем иске не оспорил конкретных фактов, представленных в статье AP.

«Дерипаска охарактеризовал статью как обвиняющую его в “вовлеченности в попытки содействовать антидемократической повестке Кремля”. Однако в материале такое утверждение отсутствует», – сказано в решении суда (цитата по ТАСС).

Как пояснил судья, Дерипаска представил суду сведенные воедино предложения, которые меняют посыл статьи AP.

Олег Дерипаска подал в суд на AP в мае из-за статьи о его связях с экс-руководителем предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом «в интересах правительства Путина».

Агентство выпустило материал о российском бизнесмене в марте. В нем сообщалось, что Манафорт секретно работал на Дерипаску, причем российский бизнесмен якобы заплатил ему не менее $40 млн в 2006–2009 годах за продвижение интересов Путина. Манафорт должен был влиять на политиков и бизнесменов в странах Европы и США.

Манафорт подтвердил, что работал на Дерипаску, однако уточнил, что он только представлял интересы бизнесмена в тех странах, куда тот инвестировал. Продвижение политических интересов России в его обязанности не входило.