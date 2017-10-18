Банк России внесет более 120 топ-менеджеров банка «Открытие» в черный список. Им на пять лет запретят занимать руководящие должности в банках, пишет «Коммерсантъ».

Ограничения коснутся бенефициаров банка, членов наблюдательного совета и правления. В черный список включат главного бухгалтера, его заместителя, а также руководителей и главных бухгалтеров филиалов «Открытия».

«Возможно, в список попадут и другие сотрудники, которых временная администрация сочтет причастными к доведению банка до плачевного состояния», – рассказал собеседник газеты.

Источники «Коммерсанта» сообщили, что в скором времени в список включат около ста менеджеров также проходящего санацию Бинбанка.

В черный список попадают менеджеры банков, у которых отозвали лицензию, а также тех, которые проходят через санацию. Сейчас закон запрещает им работать руководителями банков в течение пяти лет, однако с 28 января 2018 года закон расширится. Топ-менеджерам запретят занимать руководящие посты не только в банках, но и во всех финансовых организациях.

Срок пребывания в черном списке, кроме того, увеличится до десяти лет. Тем, кого суд признает виновным по уголовным статьям за преднамеренное или фиктивное банкротство, пожизненно запретят работать в финансовом секторе, пишет «Коммерсантъ».

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«Открытие» и Бинбанк стали первыми банками, которые проходят санацию по новой схеме, при участии Фонда консолидации банковского сектора. Центробанк становится основным инвестором банком, механизм bail-in не применяется, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. По оценкам ЦБ, на оздоровление банков потребуется 800–820 млрд рублей.