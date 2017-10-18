В контракте концерна Siemens и «Технопромэкспорта» (дочерняя структура «Ростеха) на поставку газовых турбин содержалась угроза суверенитету и безопасности России. Об этом сказано во встречном иске российской компании, который изучило РБК.

Истец просит признать ничтожными три пункта контракта, которые запрещают поставку турбин в Крым.

Эти пункты нарушают “основы правопорядка”, считают в “Технопромэкспорте”. Президиум Высшего арбитражного суда России запретил действия, которые наносят ущерб суверенитету или безопасности страны, а также затрагивают интересы больших социальных групп или нарушают конституционные права.

Siemens, запретив поставки турбин в Крым, хотел заставить российские компании исполнять санкции ЕС, а это угрожает суверенитету России, пояснили собеседники РБК. Они также напомнили, что в ЕС компаниям запрещено исполнять санкции других государств, которые не поддерживаются Евросоюзом.

По мнению истцов, условия Siemens также нарушат принцип единства экономического пространства, а также нарушают интересы жителей Крыма и Севастополя.

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В Siemens не согласна с иском “дочки” “Ростеха”. При этом источники РБК, знакомые с позицией немецкого концерны, утверждают, что если суд признает указанные пункты контракта ничтожными, то это не повлияет на доводы Siemens, что они не стали бы заключать контракт, если бы знали, что турбины отправят в Крым.

Напротив, иск “Технопромэкспорта” усиливает позицию Siemens. Российская компания знала о ничтожности этих пунктов, но скрыла это от поставщика, а значит, контракт заключили через обман.

Встречный иск “Технопромэкспорт” подал ранее в октябре. Siemens подал жалобу в российский суд летом, он требует признать недействительными два контракта на поставку турбин. Немецкий концерн планирует доказать, что сделку заключили “под влиянием заблуждения”, пишет РБК.

О поставке газовых турбин Siemens для строящихся в Севастополе и Симферополе ТЭС Reuters сообщило в начале июля. Стало известно, что на полуостров доставили четыре турбины, которые предназначались для проекта в Тамани.