Космический корабль «Союз» частично разгерметизировался во время приземления на Землю в апреле. Об этом рассказал астронавт Томас Стаффорд на встрече Консультативного комитета аэрокосмического агентства NASA, пишет Space News.

«Скоба (парашюта) задела сварной шов, и результатом стала разгерметизация – часть воздуха покинула капсулу», – рассказал Стаффорд, уточнив, что случай не представлял опасности для жизни экипажа.

Пресс-секретарь NASA Гэри Джордан подтвердил информацию астронавта. В «Роскосмосе» это не комментировали.

Как отметил Стаффорд, этот инцидент поставил под вопрос безопасность российский космических кораблей. Во время прошлых приземление «Союза» подобных инцидентов не происходило, добавил он.

Представители России на встрече с астронавтом заявили, что причиной инцидента мог стать способ, которым складывали парашют в «Союзе». Из-за этого пряжка парашюта ударила по капсуле.

В декабре 2016 года грузовой корабль «Прогресс МС-04» потерпел крушение из-за неполадок с ракетой «Союз-У». Он упал в районе Тувы. После крушения «Роскосмос» принял решение отказаться от использования «Союзов-У».