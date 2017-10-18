Букеровскую премию в 2017 году получил Джордж Сондерс за роман «Линкольн в бардо». Об этом сказано на сайте премии.

Это первый роман Сондерса, до этого он был известен своими рассказами.

В романе рассказывается о 16-м президенте США Аврааме Линкольне. Он переживает смерть своего 11-летнего сына Уильяма. Посещая кладбище сына, он погружается в бардо – промежуточное состояние, в котором, согласно тибетскому буддизму, усопший проходит путь к перерождению.

«Форма и стиль этого совершенно оригинального романа раскрывает остроумное, интеллектуальное и эмоционально насыщенное повествование», – сказано в отзыве судьи премии.

The New York Times ранее признала роман бестселлером.

В 2016 году премию получил американский писатель Пол Битти за роман «Распродажа».

Букеровскую премию вручают автору лучшего романа на английском языке с 1969 года. Существуют также Международная Букеровская премия, «Русский Букер» и «Азиатский Букер».