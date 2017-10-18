Букеровскую премию в 2017 году получил Джордж Сондерс за роман «Линкольн в бардо». Об этом сказано на сайте премии.
Это первый роман Сондерса, до этого он был известен своими рассказами.
В романе рассказывается о 16-м президенте США Аврааме Линкольне. Он переживает смерть своего 11-летнего сына Уильяма. Посещая кладбище сына, он погружается в бардо – промежуточное состояние, в котором, согласно тибетскому буддизму, усопший проходит путь к перерождению.
«Форма и стиль этого совершенно оригинального романа раскрывает остроумное, интеллектуальное и эмоционально насыщенное повествование», – сказано в отзыве судьи премии.
The New York Times ранее признала роман бестселлером.
В 2016 году премию получил американский писатель Пол Битти за роман «Распродажа».
Букеровскую премию вручают автору лучшего романа на английском языке с 1969 года. Существуют также Международная Букеровская премия, «Русский Букер» и «Азиатский Букер».
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