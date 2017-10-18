Расхождение между растущими доходами населения и пробуксовывающей розничной торговлей может объясняться «эффектом Amazon», пишет Bloomberg.

Это несоответствие, одна из главных экономических загадок в условиях восстановления ВВП после самой продолжительной в этом столетии рецессии, может по крайней мере частично оказаться иллюзией: Росстат учитывает лишь небольшую часть интернет-транзакций при расчете показателей розничных продаж.

«Наметившиеся тенденции указывают на возможное возникновение новой покупательской модели в России, с более высокой долей онлайн-торговли, которая не учитывается в данных о розничных продажах, – говорится в обзоре экономистов “Ренессанс Капитала” Олега Кузьмина и Чарльза Робертсона. – Потребительский спрос в России может быть лучше, чем кажется, с учетом формирующейся модели».

Продолжая тренд, сформировавшийся еще в начале 2015 года, данные в среду могут показать, что реальные зарплаты в РФ в сентябре выросли 14-й месяц подряд – на 3,7% год к году, вновь демонстрируя динамику лучше, чем у розничных продаж, свидетельствует медианный прогноз 14-ти экономистов, опрошенных Bloomberg. Оборот розничной торговли, согласно другому опросу, мог увеличиться на 2,1% в годовом выражении после роста всего лишь на 0,2% за первые восемь месяцев года.

Онлайн-ретейлеры, предлагающие товары по сверхнизким ценам, привлекают потребителей, напуганных худшим валютным кризисом в стране со времен суверенного дефолта в 1998 году. Расцвет интернет-торговли и сайтов, позволяющих сравнивать цены на различных площадках, также может сдерживать инфляцию, которая уже опустилась до минимума в современной истории РФ.

Эффект Amazon

Глобально этот феномен получил название «эффект Amazon», хотя в России проводниками изменений стали, в частности, торговая платформа AliExpress, принадлежащая Alibaba Group Holding Ltd., портал Avito, основным акционером которого является Naspers Ltd., и сервис Яндекс.Маркет от Yandex NV. Традиционные продавцы электроники теперь устанавливают столь низкие цены, что предлагают потребителям сравнить предложения в интернете прежде, чем приходить в магазин.

Хотя, согласно официальной статистике, розничные продажи падали на протяжении рекордных 27 месяцев подряд и возобновили рост только в апреле, онлайн-торговля выросла в 2016 году на 21% после увеличения почти на 7% годом ранее, показывают данные Ассоциации компаний интернет-торговли. АКИТ прогнозирует рост онлайн-торговли на 25% в этом году, в результате чего рынок составит 1,15 трлн рублей ($20 млрд), или около 7% от всей розничной торговли без учета продовольственного сегмента.

Для председателя ЦБР Эльвиры Набиуллиной новый феномен еще не набрал критическую массу, чтобы поменять «качественные оценки тенденций в экономике».

«Действительно, есть некоторое расхождение показателей роста розничной торговли, динамики доходов, динамики потребительской активности. Мы видим эти показатели, пытаемся посмотреть, чем вызвано такое расхождение, – говорила Набиуллина в сентябре. – На наш взгляд, конечно, есть и влияние электронной торговли, которое растет, и ее доли, которая растет. Будем обсуждать, как мы будем дальше это учитывать».