Сбербанк стал первым российским участником некоммерческого альянса Enterprise Ethereum Alliance (EEA), который занимается поиском возможностей применения технологий блокчейна на платформе Ethereum в реальном бизнесе. Об этом сообщает vc.ru.

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис подчеркнул, что присоединение к альянсу – это важный этап, открывающий банку доступ к передовым разработкам и международной экспертизе в области технологий распределённых реестров.

«Следующим шагом для нашей блокчейн-команды станут международные транзакции с зарубежными финансовыми институтами и банками. Это позволит нам понять, как мы можем повысить прозрачность и доверие между банками и корпоративными клиентами», – сказал глава отдела торгового финансирования Сбербанка Евгений Кравченко CoinDesk.

EEA был создан в феврале 2017 года. В альянс входят крупные международные финансовые и ИТ-компании, в том числе JP Morgan, UBS, Intel, Microsoft, Deloitte и Cisco.

До сих пор единственной российской компанией в EEA была Qiwi, которая развивает одноименную платежную систему. Qiwi также входит в международном блокчейн-консорциум R3, в который планировал вступить Сбербанк в 2015 году. В апреле 2017 года «Коммерсантъ» писал, что R3 отклонил заявку банка из-за американских санкций.

В сентябре 2016 года Сбербанк объявил о присоединении к международному блокчейн-консорциуму Hyperledger, который основал фонд Linux.