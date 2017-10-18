В Пекине 18 октября открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая. В рамках форума, который будет продолжаться до 24 октября, планируется наметить линию развития страны на ближайшие пять лет, оценить результаты прошедшей работы, а также обновить кадровый аппарат высших партийных органов. Republic вкратце рассказывает, чем интересен нынешний съезд и как прошел его первый день, на котором выступил председатель Китая Си Дзиньпин.

Новый состав Политбюро

Основной политической интригой форума является избрание новых составов Политбюро (25 человек) и Постоянного комитета политбюро партии (7 человек). Во время предыдущих съездов ответы на эти вопросы были неофициально известны задолго до их начала, однако на этот раз наблюдатели расходятся в оценках.

Bloomberg

Такая ситуация связана с тем, что первый срок Си Дзиньпина прошел под знаком жесткой антикоррупционной чистки госаппарата Китая, из-за чего многие партийные связи были нарушены, а новые еще не успели сложиться. Помимо этого, председатель КНР и его сторонники сконцентрировали в своих руках достаточное количество власти, чтобы сформировать состав Политбюро по своему усмотрению, не обращая внимания на существующие неформальные традиции.

Выступление Си Дзиньпина

В первый день съезда на нем выступил председатель партии Си Дзиньпин. В своей речи он рассказал о 14 основополагающих принципов, по которым в ближайшие пять лет будет развиваться китайский социализм. Помимо традиционных пунктов об основополагающей роли партии и работе на благо простого народа и на достижение ценностей социализма, в число основных приоритетов Китая на следующие годы попали укрепление принципов правогого государства, охрана окружающей среды, глобальная интеграция и сохранение концепции «одна страна, две системы».

В своей речи председатель КНР подчеркнул, что к настоящему моменту в стране удалось в целом построить среднезажиточное общество – первоначально эта цель ставилась на 2020 год, теперь же до этого времени планируется завершить этот процесс полностью. Дальнейшее развитие Китая в первой половине XXI века Си Дзиньпин разделяет на два этапа: с 2020 по 2035 год по мере проведения социалистической модернизации Китай поднимется «до уровня стран-лидеров инновационного типа». С 2035 по 2050 год Китай должен превратиться «в богатую и могущественную державу».

«У нас есть своя, китайская мечта – быть великой современной социалистической страной. Китай приближается к тому, чтобы стать центром мировой сцены. К 2050 году мы станем глобальным лидером по общей силе нации и международному влиянию», – заявил Си Дзиньпин.

Он также пообещал, что в ближайшие пять лет будет принят целый ряд реформ, который облегчит доступ на внутрикитайский рынок иностранным инвесторам. Одновременно Китай модернизирует собственные методы инвестиции в экономику других стран и оптимизирует систему управления госсектором, чтобы сделать принадлежащие государству предприятия более востребованными на мировых рынках. Председатель КНР также заявил, что Китай, находящийся на лидирующих позициях по вредным выбросам в атмосферу, намерен активизировать борьбу с глобальными изменениями климата.

Говоря о передовых технологиях, Си Дзиньпин, в первую очередь, упомянул о разработке госпрограмм, которые помогут Китаю уже в ближайшие годы стать мировым лидером в сфере фундаментальных научных исследований, аэрокосмичееских технологий и интернета. При этом власти намерены еще более усилить регулирование интернета и в перспективе создать систему «тотального контроля», чтобы «обеспечить чистоту и свет глобальной сети».