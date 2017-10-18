Интересный парадокс – если попросить обычных людей выбрать лучшую форму правления, вовсе не факт, что они выберут демократию. Опрос жителей 38 стран от Pew Research Center показывает, что большинство предпочитает технократию, а меньшинство отдает свой голос за военный или гражданский авторитаризм.

В опросе приняли участие 41 953 человека. Их попросили решить, какая из пяти форм правления: представительная демократия, прямая демократия, правление экспертов, сильного лидера или военных – принесет благо их стране. Более трех четвертей опрошенных выразили симпатии представительной демократии, а две трети одобрили прямое голосование. Ни один из других вариантов во всех 38 странах не набрал большинства голосов. Казалось бы, этого достаточно, чтобы убедить защищающего демократию оптимиста. Однако все куда сложнее.