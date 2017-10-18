Замначальника финансово-экономического управления ФСИН России Светлану Алексееву задержали в рамках дела о растрате, по которому проходит замглавы службы Олег Коршунов. Об этом говорится в официальном сообщении СК.

Алексееву подозревают в пособничестве в растрате (часть 5 статье 33 и чать 4 статьи 160 УК РФ). Ранее РБК писало, что ее задержали на рабочем месте оперативники управления «М» ФСБ. Ранее Алексеева занимала должность замначальника управления тылового обеспечения ФСИН.

Олега Коршунова задержали 13 сентября, в его квартире прошли обыски. На следующий день замначальника ФСИН арестовали по обвинению в хищении 160 млн рублей. По версии следствия, он «организовал заключение двух госконтрактов – на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания – по завышенным ценам». Коршунова арестовали на два месяца, свою вину он не признал.

По делу также проходят начальник одного из отделов управления тылового обеспечения ФСИН Алексей Данилов и предпринимательница Марина Дюкова, их арестовали.