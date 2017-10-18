Генпрокуратура получила 43 жалобы на создателей фильма «Матильда» от депутата Натальи Поклонской с декабря 2016 года. Об этом в ведомстве сообщили «Интерфаксу».

Официальный представитель ведомства Александр Куренной подчеркнул, что «доводы, содержащиеся в обращениях депутата Натальи Поклонской, были всесторонне изучены», однако в действиях создателей фильма не нашли нарушений.

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Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Режиссер фильма – Алексей Учитель, премьера киноленты запланирована на 26 октября.

Выход ленты в прокат сопровождается скандалами. В частности, в сентябре от показа фильма отказалась объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино». В сети пояснили, что опасаются за жизнь зрителей. После задержания членов «Христианского государства», которые угрожали кинотеатрам, «Синема парк» и «Формула кино» согласились показать фильм.

Российские телеканалы, помимо этого, в последний момент отказались показывать рекламу фильма. Сообщалось также, что книжные магазины также не хотели продавать книгу «Матильда. Тайна дома Романовых», опасаясь поджогов. Они согласились выставить книги на продажу только после задержания членов «Христианского государства».

В начале сентября напротив офиса адвоката Алексея Учителя – Константин Добрынина – подожгли два автомобиля и разбросали листовки с надписью «Гореть за “Матильду”». До этого, в августе, студии «Лендок» и «Рок» Алексея Учителя забросали «коктейлями Молотова».