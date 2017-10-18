Искусственный интеллект от Google научился создавать программное обеспечение машинного обучения, которое по своей эффективности превышает системы, созданные людьми. Об этом пишет Wired.

Проект AutoML («автоматизированное машинное обучение»), в ходе которого нейросети разрабатываются искусственным интеллектом, был запущен в мае 2017 года. К настоящему моменту его рекорд в решении задачи по определению показанных изображений составляет 82%.

Как отмечает Wired, еще более показательными стали результаты испытаний, когда системе надо было распознать несколько объектов на одном изображении – обученный компьютером алгоритм распознавал до 43%, а лучший из созданных людьми – только 39%.

Как заявлял гендиректор Google Сундар Пичаи на последней презентации компании, компания ставит перед собой цель с помощью новой системы помочь разработчикам искусственного интеллекта. AutoML, по его словам, нужен не для замены разработчиков-людей, а для помощи им на этапе первоначальных настроек самообучающихся систем.

«Сегодня эти системы разрабатываются специалистами по машинному обучению, и буквально несколько тысяч человек во всем мире умеют это. Мы хотим дать возможность делать это сотням тысяч разработчиков», – заявлял Пичаи.

В то же время, независимые эксперты высказывают предположение, что Google преследует обратные цели, пытаясь вытеснить разработки простых алгоритмов искусственного интеллекта с рынка, автоматизировав процесс. Сторонники этой версии также подчеркивают, что Google не допускает сторонних специалистов к каким-либо этапам работы над AutoML.