Если вы пользовались глазными каплями, наверняка заметили: в глаз попадает лишь часть лекарства, остальное оказывается снаружи. Это происходит из-за дозаторов на бутылочках. Исследования показали, что через них нередко поступает больше лекарства, чем необходимо, и даже больше, чем может удержать поверхность глаза.

Обычно это не повод для беспокойства. Излишек просто вытекает, доза не превышается (хотя чрезмерное количество лекарства может привести к побочным эффектам, например, жжению в глазу). Если капли относительно дешевые – например, от сухости глаз – на это можно не обращать внимания. Но если лекарства дорогие, вопрос становится актуальней. Капли для регулярного приема для больных глаукомой могут стоить по несколько сотен долларов за бутылочку. Пациенты могли бы сэкономить, если бы они не тратились впустую.

Исследователи отмечали, что капли для глаз слишком велики. Для производителей это тоже не секрет. Но практика, как отмечается в расследовании ProPublica, остается неизменной.