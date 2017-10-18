Тверской районный суд Москвы приговорил сторонника Вячеслава Мальцева Алексея Политикова к двум годам лишения свободы по делу о митинге 26 марта. Об этом сообщает «Медиазона».

Именно такого срока требовало следствие. Политикова обвиняли в применении насилия к полицейскому (часть 1 статьи 318 УК РФ). Он признал свою вину, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке.

Политикова задержали 10 июня вместе с Мальцевым после обыска в доме в Подмосковье, где снимается проект «Артподготовка». По версии СК, во время московской акции 26 марта он пытался повалить и ударил сотрудника ГУВД Москвы, отчего тот «испытал физическую боль»

По делу о митинге 26 марта осуждены четверо: Станислав Зимовец, Юрий Кулий, Александр Шпаков и Андрей Косых. Все они получили реальные сроки, несмотря на то, что Кулий, Шпаков и Косых признали свою вину. В октябре Косых сократили срок на четыре месяца. Дела участников митинга Дмитрия Крепкина и Дмитрия Борисова продолжают рассматривать, их также обвиняют в нападении на полицейского.

Вячеслав Мальцев уехал из России, после того как стало известно, что на него завели дело об экстремизме. В октябре Мальцева заочно арестовали. Он обещал вернуться в страну в обмен на освобождение Политикова.