Это статья Ноа Смита, автора Bloomberg View, доцента финансовых дисциплин Университета Стоуни-Брук
Какая страна самая могущественная в мире? Предполагаю, что это Китай. Оценивать можно по разным критериям – по дипломатической, культурной, военной мощи или по размеру экономики страны, и крупнейшей в мире экономикой сейчас определенно стал Китай. С этим, впрочем, многие не согласятся. В конце концов, США производят больше всех в мире, если учитывать рыночный курс валют.
Но это сравнение вводит в заблуждение, так как цены в разных странах отличаются. ВВП предназначен для измерения реальных товаров и услуг, которые производит и оказывает страна. Если один и тот же телефон стоит в США $400, а в Китае – всего $200, ВВП Китая недостает 50% дохода, если считать по рыночному обменному курсу. То есть, в ВВП менее развитых стран из-за более дешевых продуктов систематически наблюдается недостача.
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