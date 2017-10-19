Это статья Ноа Смита, автора Bloomberg View, доцента финансовых дисциплин Университета Стоуни-Брук

Какая страна самая могущественная в мире? Предполагаю, что это Китай. Оценивать можно по разным критериям – по дипломатической, культурной, военной мощи или по размеру экономики страны, и крупнейшей в мире экономикой сейчас определенно стал Китай. С этим, впрочем, многие не согласятся. В конце концов, США производят больше всех в мире, если учитывать рыночный курс валют.

Но это сравнение вводит в заблуждение, так как цены в разных странах отличаются. ВВП предназначен для измерения реальных товаров и услуг, которые производит и оказывает страна. Если один и тот же телефон стоит в США $400, а в Китае – всего $200, ВВП Китая недостает 50% дохода, если считать по рыночному обменному курсу. То есть, в ВВП менее развитых стран из-за более дешевых продуктов систематически наблюдается недостача.