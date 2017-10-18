Телеведущая Ксения Собчак объявила, что планирует выдвинуться на выборы президента России в 2018 году. Об этом она написала на своем сайте.

Она назвала себя «кандидатом против всех». «Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех», – отметила она в обращении, напомнив, что сейчас в бюллетенях такого пункта нет.

«Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще, и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям. Вопреки попыткам чиновников скомпроментировать меня и использовать в своих целях, вопреки нападкам части моих друзей-либералов, вопреки спекуляциям диванных политологов, мое выдвижение может и должно стать полезным и для оппозиции, и для всего общества», – сказано в ее обращении, которое цитируют «Ведомости».

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=he68RC4f24k

Как заявила телеведущая, она идет на выборы как «рупор всех тех, кто не сможет стать кандидатом». Себя она назвала «хорошим посредником», который сможет предложить действующей власти «мирный уход».

Она заявила, что во время предвыборной кампании будет рассказывать «как плохи дела в стране», требовать изменения системы, освобождения Алексея Навального и допуска его к выборам, а также освобождения политических заключенных. При этом телеведущая заявила, что будет готова координировать свои усилия с другими оппозиционными кандидатами и Навальным, если их допустят. В этом случае она может и снять свою кандидатуру.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Собчак «придется с нуля набираться опыта в политике», если она решит выдвигаться, сказал он «Дождю».

«Я думаю, что если она имеет какие-то взгляды на политику, ей придется там с нуля набираться опыта. Политика отличается от журналистики и шоу-бизнеса, это совсем иная субстанция. Политика предполагает волеизъявление людей. Если Ксюша в состоянии ответить на это волеизлияние народа, у нее будут шансы в политике», – сказал Песков.

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Газета «Ведомости» в начале сентября написала, что Кремль планирует сделать на выборах главным соперником президента Владимира Путина женщину. «Идеальным вариантом» называли Ксению Собчак. Она, однако, заявила, что «ни с какой “апешечкой” и прочим адом никогда в сношениях замечена не была» и не будет.

В конце сентября сообщалось, что Собчак объявит о своем выдвижении после консультации с президентом, а 14 октября «Би-би-си» сообщила, что Собчак встретилась с Путиным. Мать телеведущей заявила, что Собчак снимает фильм о жизни и карьере отца – бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, а Путин выступит в нем в качестве спикера.

В эфире телеканала «Дождь» она заявила, что предупредила Путина о своем выдвижении на пост президента. Он в ответ ей заявил, что «каждый человек должен нести ответственность за свои поступки». После этого президент спросил ее о здоровье ее мамы. При этом по мнению Собчак, Путину ее решение не понравилось.