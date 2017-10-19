What's on Weibo

Китайская телекоммуникационная компания Tencent Holdings запустила онлайн-игру, в которой пользователи должны аплодировать председателю Китая Си Цзиньпину. Об этом сообщает Bloomberg.

Игра вышла 18 октября – в день открытия XIX съезда Коммунистической партии Китая. В первый день форума Си Цзиньпин выступил с речью, продолжавшейся почти три с половиной часа.

Пользователям игры Tencent предлагается сначала просмотреть основные моменты выступления главы Китая, затем у них есть 19 секунд, чтобы нажимать на кнопку «аплодисментов». Задача игрока – совершить как можно больше «хлопков».

Как указывает блог What's on Weibo (Weibo – китайский аналог твиттера), новая игра стала хитом. К концу дня в нее сыграли более 400 млн раз. Bloomberg уточняет, что за сутки игроки «проаплодировали» Цзиньпину около 800 млн раз.

Заметка дополняется.