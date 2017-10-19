What's on Weibo
Китайская телекоммуникационная компания Tencent Holdings запустила онлайн-игру, в которой пользователи должны аплодировать председателю Китая Си Цзиньпину. Об этом сообщает Bloomberg.
Игра вышла 18 октября – в день открытия XIX съезда Коммунистической партии Китая. В первый день форума Си Цзиньпин выступил с речью, продолжавшейся почти три с половиной часа.
Пользователям игры Tencent предлагается сначала просмотреть основные моменты выступления главы Китая, затем у них есть 19 секунд, чтобы нажимать на кнопку «аплодисментов». Задача игрока – совершить как можно больше «хлопков».
Как указывает блог What's on Weibo (Weibo – китайский аналог твиттера), новая игра стала хитом. К концу дня в нее сыграли более 400 млн раз. Bloomberg уточняет, что за сутки игроки «проаплодировали» Цзиньпину около 800 млн раз.
Заметка дополняется.
Правила участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.