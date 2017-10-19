Родственники погибших в катастрофе самолета А321 компании «Когалымавиа» над Египтом подали иск к перевозчику и страховщикам на общую сумму около €1,4 млрд (более 93 млрд рублей). Об этом заявил адвокат истцов Анатолий Кучерена, передает «Интерфакс».

По его словам, иск в Замоскворецкий суд Москвы направлен 19 октября от 149 потерпевших. Ответчиками по иску заявлены страховые компании «Ингосстрах» и «Альянс Глобал Корпорейт энд Спешиэлти», туристическая компания «Brisco», перевозчик «Когалымавиа» (использует бренд Metrojet), а также компания «ЭирКап».

Заметка дополняется.