Это статья журналиста Bloomberg Businessweek Вернона Сильвера.
Минувшее лето было не лучшим для Рима. Город находился под постоянной угрозой отключения воды – жаркая погода усугубила состояние и без того разрушающейся инфраструктуры. Мусор с улиц не убирали, газоны никто не стриг – это результат коррупционных скандалов в коммунальной сфере. Полиция обнаружила как минимум два нелегальных завода по утилизации опасных отходов. Автобусы неофициально стали бесплатными из-за нехватки контролеров. К тому же дымовая завеса накрыла и без того душный город – лесные пожары подошли вплотную к Риму.
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