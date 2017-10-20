Рим. Фото: Simona Granati / Getty Images

Это статья журналиста Bloomberg Businessweek Вернона Сильвера.

Минувшее лето было не лучшим для Рима. Город находился под постоянной угрозой отключения воды – жаркая погода усугубила состояние и без того разрушающейся инфраструктуры. Мусор с улиц не убирали, газоны никто не стриг – это результат коррупционных скандалов в коммунальной сфере. Полиция обнаружила как минимум два нелегальных завода по утилизации опасных отходов. Автобусы неофициально стали бесплатными из-за нехватки контролеров. К тому же дымовая завеса накрыла и без того душный город – лесные пожары подошли вплотную к Риму.