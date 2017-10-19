Исследователи из Реннского университета во Франции заявили, что им удалось понять причины возникновения дислексии. Результаты многолетнего исследования, сообщает Agence France-Presse, опубликованы в журнале Proceeding of Royal Society.

Дислексия – заболевание, которое характеризуется нарушением навыков чтения. Его наличие у детей может привести к задержке психического развития. Во взрослом возрасте дислексия может развиться при травмах головного мозга или других поражениях центральной нервной системы.

Как выяснили французские ученые, возникновение дислексии связано с отсутствием глазной асимметрии. У большинства людей есть доминирующий глаз – по аналогии с праворукостью и леворукостью. Доминирующий глаз имеет больше нейронных связей с мозгом, чем более слабый.

У людей с дислексией рецепторы обоих глаз одинаковы. Когда фотосигнал попадает на оба глаза, головной мозг не может сделать выбор, на какую группу рецепторов направить изображение, в результате чего восприятие замедляется. Больные дислексией, в частности, совершают при чтении «зеркальные» ошибки – например, могут путать буквы «d» и «b».

«Недостаток ассиметрии может оказаться биологическим и анатомическим базисом для появления проблем с чтением», – делают вывод авторы исследования.

В своем исследовании ученые также попробовали решить проблему симметричного восприятия – для этого они использовали светодиодные лампы, которые мерцали с очень высокой частотой, таким образом нарушая симметрию в глазах больных дислексией. Исследователи добились некоторых положительных результатов, при этом они подчеркивают, что для подтверждения работоспособности техники и ее использования в дальнейшем нужно провести намного больше тестов.

Во всем мире от дислексии страдают около 700 млн человек – примерно десятая часть населения планеты.