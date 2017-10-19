Правительство Испании проведет экстренное заседание в субботу 20 октября, на котором обсудит применение 155-й статьи конституции, ограничивающей политическую автономию Каталонии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу испанского правительства.

Как пояснили в испанском правительстве, президент Каталонии Карлес Пучдемон не смог «ясно и четко» ответить, объявил ли регион о своей независимости или нет. Соответствующий ультиматум, предъявленный Пучдемону властями Испании, истек 19 октября в 11:00 мск.

Сам Пучдемон ранее заявил, что каталонский парламент может проголосовать за формальное объявление независимости региона, если Испания не пойдет на переговоры и «продолжит давление». При этом он подтвердил, что вступление в силу декларации о независимости Каталонии, подписанной 10 октября, приостановлено.

Власти Каталонии подписали декларацию о независимости после референдума, который прошел в регионе 1 октября. При явке около 42% за отделение региона от Испании высказались 90% участников. При этом правительство Испании и Верховный суд страны признали референдум незаконным.

Пучдемон после референдума заявил, что результаты опроса дают Каталонии право на независимость. Однако однозначно глава Каталонии о независимости региона так и не заявил, предложив испанскому правительству провести переговоры на эту тему, которые, по оценкам Пучдемона, могут занять несколько недель.