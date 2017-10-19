Из-за крупных заказов гранита для московских тротуаров у изготовителей надгробий и могильных плит на Урале и в Сибири возникает дефицит камня. Об этом сообщает «Медуза».

О проблемах с гранитом рассказали представители трех компаний Сибири и Поволжья, которые занимаются изготовлением памятников.

«Из-за московских заказов уральских гранитчики ведут себя грубо и почти перестали брать заказы на небольшие партии в 300–400 квадратных метров», – отметили в одной из компаний.

Как пишет «Медуза», из-за нехватки уральского гранита власти решили закупать материалы за рубежом. В частности, плитку поставляла китайская компания Xiamen Pagoda Build. Ее владельцем выступает гражданин Украины Максим Трясунов, компания занимается поставками в Россию плит из гранита и мрамора с украинских месторождений. Издание обнаружило, что плитку для московских тротуаров поставляли с месторождения в Житомирской области.

По подсчетам «Медузы», в 2017 году Москва уложила почти 1,2 млн квадратных метров гранитных тротуаров и еще около 674 километров гранитных бордюров. При этом за один квадратный метр таких тротуаров московские власти платят 10 301 рубль, что почти в 10 раз больше, чем за квадратный метр асфальта, и в пять – чем за квадратный метр плитки. Как отмечается, за 2016–2017 годы на покупку и укладку гранитных тротуаров потратили не менее 24 млрд рублей.

С 2015 года мэрия Москвы перешла на консолидированную систему закупок гранита, что увеличило цену плитки почти в два раза (в 2016 году – 3 803 рубля за квадратный метр, в 2017 году – 7591 рубль). В департаменте капремонта Москвы подчеркнули, что анализ экономической эффективности консолидированных закупок пока не проводился.

Закупает гранитные бордюры компания «Автомобильные дороги». Большинство тендеров выигрывает компания «Радор-М» и связанные с ней фирмы. Так, за последние три года эти компании получили контракты почти на 17 млрд рублей в рамках программы «Моя улица». Среди владельцев компаний, связанных с «Радор-М», «Медуза» обнаружила экс-начальника отдела капремонта «Автомобильных дорог» Антона Олещука и экс-замгендиректора этого учреждения Алексея Елисеева. В 2017 году Елисеев возглавил Департамент капитального ремонта Москвы, который курирует реализацию программы «Моя улица».

Почти половина гранита добывается на Мансуровском месторождении, в 2016–2017 годах с него в Москву привезли более 771 тысячи квадратных метров гранитных плит и более 100 километров бордюров. В частности, его использовали для укладки на Садовом и Бульварном кольцах, Малой Дмитровке и Воздвиженке. Владеет Мансуровским месторождением семья экс-депутата горсовета Магнитогорска Алексея Шабалина.

Второй по величине поставщик тротуарных плит из гранита – группа компаний «Возрождение», принадлежащая семье петербургского бизнесмена Игоря Букато. Компания владеет несколькими гранитными карьерами в Ленинградской области и Карелии. «Возрождение» поставляло плитку для благоустройства Пятницкой улицы и Краноспресненской набережной, стоимость контрактов составила более полутора миллиардов рублей.

Третий крупный поставщик гранита для московских тротуаров – уральская группа компаний «Гранит-Индустрия», владеющая тремя месторождениями в Челябинской области. Она принадлежит выходцу из Азербайджана Рахману Махмудову.