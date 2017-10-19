Ученые выяснили, что за последние десятилетия численность насекомых в Европе значительно снизилась, но этому факту пока не удается найти объяснение. Результаты исследования были опубликованы в журнале PLoS ONE.

Исследователи анализировали изменение количества летающих насекомых (пчел, бабочек, тли и так далее) в 63 охраняемых природных территориях в Германии с 1989 по 2016 год. В этих местах с марта по октябрь каждого года развешивались ловушки – пойманных в них насекомых впоследствии взвешивали.

Оказалось, что за 27 лет биомасса насекомых снизилась на 76%. Наибольшее снижение было зафиксировано в середине лета – для этого периода средние цифры падения составили 81,6%.

Новые данные согласуются со многими предыдущими научными работами, касавшимися сокращения количества насекомых в Европе. Исследователи считают, что это общая тенденция для европейского региона.

Что именно влияет на уменьшение, неясно. Ученые анализировали погодные условия, землепользование и изменение среды обитания – каждый из этих параметров ограниченно влиял на изменение количества биомассы в отдельных местах, однако ни один не совпадал с тенденцией в целом.

Ученые предположили, что причинами могут быть глобальные климатические изменения, вызванные засухой или переходом на круглогодичную обработку почвы. При этом, как подчеркивается, чтобы строго установить такую зависимость, нужны более масштабные исследования.

«Наша работа показывает, как важно для нас иметь хорошие мониторинговые программы. Но мы должны провести больше исследований, чтобы выяснить причины, это имеет действительно высокий приоритет», – заявил BBC News один из ученых. По его словам, скорейшее понимание причин произошедшего критически важно для сохранения экосистемы.

Ранее исследования показывали резкое падение популяций насекомых и в других регионах мира. Так, в США за последние 30 лет резко уменьшилась популяция бабочек-монархов: как выяснили ученые, бабочки, существованию которых ничто не угрожало еще 30 лет назад, теперь с большой долей вероятности могут вымереть в ближайшие несколько десятилетий.