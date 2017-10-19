Социальная сеть Facebook запустила для пользователей вторую новостную ленту под названием Explore («Интересное»). Об этом сообщает TechCrunch.
В новую ленту попадут рекомендованные публикации со страниц, на которые пользователь не подписан. Они будут подбираться по аналогии с теми новостями, которым пользователь или его друзья ставили лайки, и в соответствии с его интересами.
Пока рекламы в ленте Explore нет. В дальнейшем, как указывает TechCrunch, Facebook сможет ее монетизировать. Тестирование новой ленты для части пользователей социальная сеть начала в марте 2017 года.
Раздел с рекомендованными публикациями уже есть в мобильном приложении «ВКонтакте» – соцсеть обновила приложение в сентябре текущего года. Аналогичная вкладка есть в приложении Instagram.
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