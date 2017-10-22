Влияние питания на здоровье давно никем не оспаривается. Люди постоянно находятся в поиске идеальной диеты, которая помогает не только поддерживать вес на нужном уровне, но и улучшает самочувствие и продлевает жизнь.

В Кремниевой долине сейчас мода на голодание. Например, гендиректор сервиса Evernote Фил Либин периодически воздерживается от еды на 2–8 дней. В это время в его рацион входят лишь вода, чай и черный кофе. Примерно за год он потерял около 40 кг, поборол предрасположенность к диабету, а также избавился от меланхолии, запустил новый стартап и чувствует себя «на 25 лет моложе».

Как это скажется на здоровье Либина в долгосрочной перспективе – большой вопрос. Одни научные исследования утверждают, что голодание уменьшает риск некоторых онкологических заболеваний, улучшает когнитивную деятельность и даже продлевает жизнь, другие – что оно лишь усугубляет заболевания, портит настроение, а организм при нем начинает расщеплять свою мышечную ткань.

Менее радикальные диеты чем у Либина, конечно, востребованы куда больше. Мы собрали 8 самых популярных диет в мире и рассказываем, что о них знает наука. Большинство из них относится к низкоуглеводным, они незначительно отличаются друг от друга распределением белков, жиров и углеводов, «идеологией» и методологией. Именно низкоуглеводный рацион ученые считают сейчас наилучшим. Впрочем, не стоит забывать, что наука ветрена, когда речь заходит об оценке процессов, растянутых на годы, если не десятилетия.