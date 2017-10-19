В четверг 19 октября президент России Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В своей речи, в основном посвященной внешней политике, Путин в очередной раз подверг критике западные страны. Republic вкратце рассказывает, в чем именно обвинял Запад президент.

Двойные стандарты

Ситуация в Каталонии, а также в Иракском Курдистане стала следствием двойных стандартов западных стран. По мнению президента РФ, такое поведение «таит в себе серьезную опасность для развития Европы». Президент РФ вспомнил, что страны ЕС по-разному вели себя в ситуации с Косово и Крымом.

«А зачем нужно было так бездумно, исходя из политической текущей конъюнктуры, желания угодить, прямо скажу, старшему брату из Вашингтона, безоговорочно поддерживать отделение Косово, провоцируя подобные процессы в других регионах Европы, да и в мире. <…> Когда Крым, например, также объявил о независимости, а затем и в результате референдума о присоединении к России, вот это уже почему-то не понравилось», – сказал Путин.

Имитация борьбы с терроризмом

На Ближнем востоке действия «некоторых стран» направлены на поддержание нестабильности и на имитацию борьбы с терроризмом вместо реальной борьбы с ним. Россия же, в свою очередь, своими «аккуратными и взвешенными» действиями способствует нормализации обстановке в регионе.

«Сирийский опыт как раз показывает, что самоуверенной и разрушительной политике есть альтернатива. Россия противостоит террористам вместе с законным правительством Сирии и с другими государствами региона, действует на основе международного права», – подчеркнул Путин.

Угрозы и хамство

Ситуация вокруг КНДР должна решаться путем диалога, а не «угрозами и хамством». Россия «безусловно осуждает» ядерные испытания, которые проводит Пхеньян, однако призывает к «цивилизованному» решению проблемы.

«Нравится ли кому-то северокорейский режим или не нравится, нельзя забывать, что КНДР – это суверенное государство. Любые противоречия надо решать цивилизованно», – заявил президент РФ.

Дискредитация ООН

Президент РФ напомнил о роли ООН в мировом порядке: по его словам, организация «с ее универсальной легитимностью должна оставаться центром международной системы». При этом Путин отметил, что хотя некие силы неоднократно пытались контролировать ООН, им это не удалось.

«За последние десятилетия было несколько попыток принизить роль этой организации, дискредитировать ее или просто-напросто поставить под свой контроль. Все эти попытки предсказуемо провалились или зашли в тупик», – сказал Путин.

Выгода от революции 1917 года

Путин в своей речи также отметил, что именно западные страны, в первую очередь, извлекли выгоду из революции 1917 года. Президент заявил, что достижения Запада в XX веке фактически случились из-за победы коммунизма в России.