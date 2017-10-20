Иран – единственная страна, где легализована торговля человеческими почками. У этой практики есть сторонники по всему миру. По их мнению, она поможет справиться с дефицитом органов для трансплантации. Общественные предубеждения против нее могут со временем сойти на нет. По крайней мере, этого ожидает лауреат нобелевской премии по экономике Элвин Рот.

Однако результаты иранского эксперимента неоднозначны. Он помог пациентам, ликвидировав очереди на пересадку почек, которые могут достигать нескольких лет. Но все это – за счет бедной части населения, которую представляет большинство доноров. По сути, система мало отличается от черного рынка, эксплуатирующего людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. При этом в стране, по имеющимся данным, сохранился и теневой рынок тоже.