Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Дагестана Рамазана Абдулатипова своим специальным представителем по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспия. Соответствующий указ опубликован 19 октября на официальном портале правовой информации и вступает в силу со дня подписания.

Абдулатипов в конце сентября объявил, что уходит с поста руководителя Дагестана. Путин принял его отставку 3 октября. Преемником Абдулатипова в республике стал вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев.

В сентябре Абдулатипов допускал, что после своего ухода займется научной или общественной деятельностью, «вопросами просвещения, культуры». «Куда-нибудь вернусь, если буду живой и здоровый», – отмечал он.

В ходе очередной волны отставок в регионах своих должностей лишились, кроме Абдулатипова, руководители еще десяти регионов. Президент уволил губернаторов Псковской, Новосибирской, Ивановской областей, Приморского края, Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Нижегородской, Самарской, Орловской и Омской областей.

До этого РБК анонсировало отставку десяти российских губернаторов. По данным «Ведомостей», в течение осени свои посты потеряют, как минимум, пять российских губернаторов.