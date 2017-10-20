Об этом можно снять иронический ремейк «Гостьи из будущего» – Алиса Селезнева прилетает в 2012 год на заседание Координационного совета оппозиции и рассказывает его участникам, что с кем станет потом: «Тебя убьют, а тебя посадят, и тебя посадят тоже, а ты уедешь из страны, а ты возглавишь муниципалитет ‘Красносельский’». А самое главное, чтобы сохранить интригу – без имен: «А тебя в 2018 году Путин допустит на президентские выборы». Тут все, конечно, ахнут и посмотрят на Алексея Навального, а Алиса загадочно улыбнется, потому что только она знает, кто из Координационного совета на самом деле имеет все шансы стать кандидатом в 2018 году без каких-либо возражений со стороны Кремля.
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