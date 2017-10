Генеральный директор Роскино Екатерина Мцитуридзе подверглась домогательствам голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом она рассказала в интервью The Hollywood Reporter.

Она рассказала, что впервые встретилась с Вайнштейном в 2003 году на Берлинском кинофестивале, где она брала интервью у Джорджа Клуни для Первого канала. После интервью Вайнштейн заявил, что ему понравились ее вопросы и пригласил ее на ланч в его номере для того, чтобы якобы обсудить русскую культуру.

Мцитуридзе заявила, что ей приятно приглашение, однако ее парню не понравится их «культурный тет-а-тет». Она предложила пригласить и ее молодого человека, в ответ на что Вайнштейн сказал «Ты что, не понимаешь о чем я?» и написал ей свой номер телефона.

Они несколько раз после этого сталкивались на различных мероприятиях, встреча повторилась в Венеции в 2004 году. Тогда Вайнштейн вновь пригласил ее в свой номер, заявив, что у него есть идея для совместной работы с российскими сценаристами. Мцитуридзе в ответ предложила встретиться в кафе одной из пятизвездочных гостиниц.

В день встречи в кафе вместо продюсера пришел его ассистент. Он сказал, что Вайнштейн заболел и предложил девушке встретиться с ним в его номере. При этом ассистент заверил ее, что он также будет там присутствовать. Однако когда они пришли в номер, ассистент быстро ушел. Вайнштейн встретил Мцитуридзе в халате.

«Я ждал массажистку, но она опаздывает. Мы можем развлечься и без нее, давай расслабимся», – сказал ей Вайнштейн.

После этого, как рассказывает Мцитуридзе, он пожаловался на недавнюю операцию на желудок и показал ей свой живот.

«Тебе понравится. Я гуру в этом вопросе. Ты никогда не встретишь такого мужчину, как я», – добавил продюсер.

Как рассказала Мцитуридзе, было неясно, о чем он – массаже или чем-то более интимном. Девушке удалось сбежать из номера, когда туда вошел официант.

После этого они встретились на Каннском кинофестивале в 2014 или 2015 году. Инвестор Леонард Блаватник представил Вайнштейна главе Роскино так как он не знал, что они уже встречались. Продюсер, как отмечает Мцитуридзе, повел себя «словно ничего не было». Однако после обмена приветствиями он тихо сказал ей, чтобы она «даже не думала говорить о случившемся» и вела себя как «умная девочка».

@widget type=post-embed id=87045

В октября The New Yorker и The New York Times опубликовали заявления женщин, пожаловавшихся на сексуальные домогательства продюсера и изнасилования. Из-за скандала Вайнштейна уволили из основанной им с братом The Weinstein Company, а также в компании задумались о ее продаже. Самого продюсера исключили из Американской киноакадемии и британской киноакадемии BAFTA.

Полиция Нью-Йорка также возобновила дело об изнасиловании. Одна из актрис обвинила в этом продюсера в 2004 году.

Режиссер Квентин Тарантино, продюсером фильмов которого выступал Вайнштейн, 19 октября заявил The New York Times, что знал о домогательствах своего друга. «Я знал достаточно, чтобы сделать больше, чем я сделал», – сказал он, признав, что узнал о домогательствах из первых рук.