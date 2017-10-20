Крис Скиннер, пожалуй, самый популярный в Британии финансовый блогер, с жадностью отслеживает все значимые события, происходящие на переднем крае банковских и платежных технологий. Последняя его книга «ValueWeb. Как финтех-компании используют блокчейн и мобильные технологии для создания интернета ценностей» вышла на Западе в прошлом году, и в скором времени появится в книжных в русском переводе (от издательства «Манн, Иванов и Фербер»). Автор, и прежде смотревший широко открытыми глазами на захватывающие возможности криптовалют, теперь твердо уверен, что им уготовано большое будущее. Биткоин, курс которого в начале года составлял $1000, сейчас торгуется по $5500, что вызывает немало волнений среди инвесторов. Сложные эмоции и у финансовых властей: они еще толком не решили, что делать с этим делать. Впрочем, если политики и экономисты найдут подходы к регулированию криптовалют, реальный мир сможет пребывать в гармонии с виртуальным. А регулировать этот рынок необходимо, уверен Скиннер. Иначе жди беды.
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