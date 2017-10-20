Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) счел несостоятельным претензии к диссертации министра культуры Владимира Мединского и рекомендовал оставить за ним степень доктора исторических наук. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Информацию подтвердил один из авторов жалобы на диссертацию Иван Бабицкий. Позднее данные подтвердили в пресс-службе Минкульта.

По словам источника «Интерфакса», за сохранение ученой степени Мединского проголосовали четырнадцать членов президиума, шестеро высказались против. Министр присутствовал на заседании.

Мединский, комментируя решение президиума, заявил, что собирается выпустить монографию с «избранными местами» из диссертации. Он намерен снабдить ее комментариями «для более популярного прочтения», пишет РИА Новости.

Экспертный совет ВАК по истории ранее рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. Члены совета констатировали отсутствие «базовых профессиональных навыков историка» у Мединского. Прежде всего, сказано в их заявлении, речь идет о навыке научного источниковедческого анализа.

Эксперты подчеркнули, что такое решение не связано с «несогласием с его “видением истории” или с его “патриотической позицией”». «Неквалифицированная, непрофессиональная работа дискредитирует отечественную науку и тем самым может считаться антипатриотическим явлением», отметили ученые.

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Как писала «Новая газета», историки Александр Борисов и Владимир Лавров, указанные в автореферате диссертации Мединского в качестве официальных оппонентов, не участвовали в защите его работы. В экспертном совете ВАК также заявили, что не рассматривали работу чиновника и не готовили по ней положительного отзыва.

При этом в министерстве культуры заявили, что «Новая» изучила черновой автореферат, а в защите работы принимали участие другие ученые. При этом на сайте ВАК указаны оппоненты, о которых писала «Новая газета».

За несколько дней до заседания президиума из состава ВАК исключили несколько ученых. В том числе исключили главного ученого секретаря комиссии Николая Аристера, которого ранее обвинили в давлении на диссертационный совет. В Минобрнауки, однако, отвергли связь ротации с диссертацией министра.

Работу Мединского до этого изучили три диссертационных совета. В Уральском федеральном университете и в МГУ работу по существу не рассмотрели, а в Белгородском университете признали диссертацию научной.

Защита работы Мединского на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков» состоялась в 2011 году в Российском государственном социальном университете.