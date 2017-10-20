Скандал о сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна к работницам киноиндустрии дошел до России. В четверг глава Роскино и ведущая Первого канала Екатерина Мцитуридзе в интервью The Hollywood Reporter рассказала о том, что подверглась домогательствам продюсера.

По словам Мцитуридзе, она впервые встретилась с Вайнштейном на Берлинском кинофестивале в 2003 году. Продюсер пригласил Мцитуридзе на ланч в своем номере, однако она отказалась. Тогда он оставил ей свой номер телефона.

Второй инцидент между Мцитуридзе и Вайнштейном произошел год спустя в Венеции. Продюсер пригласил ведущую на встречу в своем номере, однако та предложила побеседовать в кафе. На встречу пришел ассистент Вайнштейна, заявивший, что тот плохо себя чувствует и предложил подняться в номер продюсера. После того, как они поднялись, ассистент быстро покинул номер, а Вайнштейн вышел в банном халате и предложил сделать ему массаж. Ведущей удалось покинуть комнату.

В последний раз Мцитуридзе и Вайнштейн встречались на Каннском кинофестивале «в 2014 или 2015 году». Бизнесмен Леонид Блаватник, не знавший об их знакомстве, представил их друг другу. Сначала Вайнштейн «повел себя как будто ничего не произошло», однако затем тихо сказал Мцитуридзе «даже не думать о том, чтобы рассказать что-нибудь о произошедшем».

Более 40 жертв домогательств

В общей сложности, о домогательствах Вайнштейна на данный момент уже заявили более 40 женщин, в то время как в первоначальной публикации New York Times, с которой начался скандал, фигурировали восемь человек.

В числе жертв Вайнштейна оказались как звезды кино, такие как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Энджи Эверхарт, так и работницы американской киноиндустрии, а также актрисы и модели из Франции, Великобритании, Италии, Вьетнама. Большинство из них рассказывали, что Вайнштейн во время домогательств намекал, что близость с ним может положительно повлиять на их карьеру.

Домогательства, о которых известно на данных момент, охватывают период с 1980 по 2015 годы.

Исключение из телеакадемии

Совет директоров Американской телевизионной академии в четверг проголосовал за начало «дисциплинарных слушаний» в отношении Вайнштейна. Как ожидается, продюсер будет исключен из числа членов уже на следующем собрании академии в начале ноября.

Телевизионная академия стала последним крупным объединением в индустрии, которое до сих пор не реагировало на скандал с Вайнштейном. Ранее его исключили из Гильдии продюсеров, Киноакадемии США, а также британской BAFTA.

Уголовное преследование

Полиция Лос-Анджелеса 19 октября сообщила о начале расследования в связи с обвинениями Вайнштейна в сексуальном насилии. В полиции не уточнили деталей, отметив лишь, что речь идет об инциденте, произошедшем в 2013 году. СМИ ранее писали, что со следователями беседовала 38-летняя итальянская актриса (ее имя не называлось), которая подверглась насильственным действиям со стороны продюсера в гостиничном номере.

В Нью-Йорке аналогичное расследование продолжается уже более недели. Полиция после начала скандала вокруг продюсера возобновила закрытое ранее уголовное расследование инцидента, произошедшего в 2004 году. Пострадавшей по нему является актриса Люсия Эванс. В Великобритании правоохранительные органы расследвую три эпизода домогательств, которые произошли в 2010, 2011 и 2015 годах.