Рыночная стоимость Microsoft превысила $600 млрд впервые за 17 лет. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на FactSet.
В последний раз капитализация компании превышала эту отметку в январе 2000 года. Стоимость акций 19 октября выросла на 0,4% достигнув $77,91. С начала года их цена выросла на 25,4%.
По мнению опрошенных экспертов, повышение стоимости может говорить о возрождении компании из-за ее успехов в сфере облачных технологий.
Microsoft занимает третье место по капитализации в индексе Standard & Poor's 500. Компанию обгоняют Apple и Alphabet.
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