Рыночная стоимость Microsoft превысила $600 млрд впервые за 17 лет. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на FactSet.

В последний раз капитализация компании превышала эту отметку в январе 2000 года. Стоимость акций 19 октября выросла на 0,4% достигнув $77,91. С начала года их цена выросла на 25,4%.

По мнению опрошенных экспертов, повышение стоимости может говорить о возрождении компании из-за ее успехов в сфере облачных технологий.

Microsoft занимает третье место по капитализации в индексе Standard & Poor's 500. Компанию обгоняют Apple и Alphabet.