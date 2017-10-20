Центральный районный суд Новосибирска приговорил к трем годам условно бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, обвиняемого в превышении полномочий. Об этом говорится в официальном сообщении СК.

Юрченко вменяли часть 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). СК просил приговорить его к четырем годам колонии. Защита экс-губернатора утверждала, что в его действиях нет состава преступления. Сам Юрченко свою вину не признал.

По версии следствия, в 2010 году, когда обвиняемый занимал пост заместителя губернатора региона, он распорядился без аукциона продать землю «Газтранском» компании «Тактика» по заниженной цене. Компания входит в группу «Русские отели» предпринимателя Олега Дерипаски, на участке собирались построить гостиницу. В результате компания недополучила 14 млн рублей прибыли, а бюджет региона – 4,3 млн рублей в качестве налогов и дивидендов.

Заметка дополняется.