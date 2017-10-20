Центральный районный суд Новосибирска 20 октября приговорил к трем годам условного срока бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко за превышение полномочий. За новейшую историю России фигурантами уголовных дел стали 27 глав регионов (16 из них на момент возбуждения дела имели действующие полномочия). Дело в отношении Юрченко было возбуждено в 2014 году, после этого фигурантами уголовных расследований стали еще пятеро глав регионов. Republic вкратце рассказывает, на каком этапе находятся их дела.

Александр Хорошавин, Сахалинская область

Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин был задержан в марте 2015 года. Путин отправил его в оставку в связи с утратой доверия через три недели после задержания. Хорошавина обвиняют в девяти эпизодах получения взяток на общую сумму в 522 млн рублей.

Суд над Хорошавиным, который все это время находится под арестом, начался 6 марта 2017 года. Вместе с ним по делу проходят его бывшие заместитель и советник, а также бывший министр сельского хозяйства региона.

Вячеслав Гайзер, Коми

Глава Коми Вячеслав Гайзер находится под арестом с сентября 2015 года; он был уволен в связи с утратой доверия спустя 10 дней после задержания. Гайзера обвиняют в организации преступного сообщества, мошенничестве и отмывании денежных средств – по версии следствия, Гайзер, находясь на посту губернатора, организовал группировку, которая получала доходы за счет крупных местных предпринимателей. Его действия причинили ущерб на 1 млрд рублей.

Сейчас следствие по делу завершено, защита знакомится с материалами дела. Вместе с Гайзером фигурантами расследования являются еще 18 человек, большинство из которых ранее занимали высокие посты в руководстве Коми.

Никита Белых, Кировская область

Губернатор Кировской области Никита Белых был задержан в июне 2016 года в одном из московских ресторанов в момент получения пакета с €200 тысяч. По версии следствия, эти деньги были взяткой за включение нескольких компаний региона в перечень приоритетных инвестпроектов. Белых был помещен под арест, через месяц Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

В марте 2017 года против Белых возбудили еще одно уголовное дело о взятке; позже его объединили с первым в одно производство. Рассмотрение дела в суде по существу началось 5 сентября.

Александр Соловьев, Удмуртия

Глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан в начале апреля 2017 года и отправлен в отставку в связи с утратой доверия в тот же день. Соловьев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере – общая сумма полученных им средств оценивается в 139 млн рублей. В ходе следствия Соловьев частично признал вину в коррупции.

Первоначально Соловьева поместили в СИЗО, однако в августе он был переведен под домашний арест. Суд над ним пока не начался.

Леонид Маркелов, Марий Эл

Об уголовном деле против Леонида Маркелова стало известно в середине апреля 2017 года. На тот момент он уже не являлся действующим губернатором – за неделю до этого Маркелов написал заявление об отставке по собственному желанию; как сообщалось, он сделал это после того, как о подозрениях в коррупции против него стало известно в Кремле.

Маркелов обвиняется в получении взятки в размере 235 млн рублей от предпринимателя за содействие в получении госсредств на развитие сельхоздеятельности. Сейчас бывший губернатор находится под арестом в ожидании суда.