Большинство людей любит сладкое, и поэтому с энтузиазмом встречает исследования, доказывающие пользу шоколада для здоровья – для сердца, кишечника, настроения и многого другого. Постепенно шоколад – прежде всего, горький – обрел славу здорового продукта и даже вошел в состав диет. Как это вышло? Можно ли верить научным доказательствам его пользы? Статья в Vox призывает относиться к заявлениям о положительных эффектах шоколада как минимум с осторожностью. За последние три десятилетия, пишет издание, компании Nestlé, Mars, Barry Callebaut, и Hershey вложили миллионы долларов в исследования с выгодными для них результатами.

То, что производители продуктов спонсируют изучение этих самых продуктов, стало привычным. Это происходит во многих сегментах, известнее всего, пожалуй, пример The Coca-Cola Company, но то же касается соков, молока, мяса, орехов, кукурузных хлопьев и пр. Шоколадная индустрия – еще один пример того, как корпорации способны менять в свою пользу не только общественное мнение, но и взгляды научного сообщества.

Чтобы продемонстрировать это, Vox проанализировал сотню исследований, проведенных при поддержке компании Mars. Как выяснилось, о пользе шоколада и какао – от благотворного влияния на работу сердца до их способности противостоять некоторым заболеваниям – заявлялось почти в каждом из них. «Mars и другие производители шоколада сознательно инвестировали в науку, чтобы изменить имидж своих продуктов и превратить их из лакомства в здоровую еду», – уверена исследователь из Нью-Йоркского университета Марион Нестле (не связана с компанией Nestlé). Благодаря этим усилиям многие считают горький шоколад волшебным продуктом, который хорош в квадрате: он одновременно и вкусный, и полезный.