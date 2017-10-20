Группа археологов из Германии рассказала, что нашла в окрестностях города Эппельсхайм, в бывшем русле Рейна, зубы, которые скорее всего принадлежали афарском австралопитеку.

Останки этого предка человека до этого никогда не находили в Европе. Части скелета, известные в археологии как «Люси», раньше были обнаружены в Эфиопии. Более того, зубы, найденные в Германии, оказались на несколько миллионов лет старше, чем африканские останки; их датировка – 9,7 млн лет.

«Это большая удача и одновременно большая загадка», – сказал руководитель группы археологов Герберт Лутц на пресс-конференции в Музее естественной истории Майнца. По его словам, ученые сделали открытие еще год назад, но все это время старались убедиться в точной датировке зубов. Помог этому скелет древнего вымершего вида лошади, который нашли рядом.

«Не хочу драматизировать, но я бы предположил, что нам стоит начать переписывать историю происхождения человека с завтрашнего дня», – сказал мэр Майнца.

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Ученые пообещали опубликовать научную работу, посвященную находке, в течение недели. Сами зубы выставят на всеобщее обозрение на выставке, а потом передадут Музею естественной истории Майнца. Бывшее русло Рейна, где нашли зубы, – известное место археологических раскопок еще с 1820 года. Только с 2001 года там было обнаружено 25 частей древних скелетов.

Стоит подчеркнуть, что открытие пока не проходило независимой экспертизы. Немецкие археологи заявили, что понимают, насколько неожиданными выглядит из находка, и готовятся к широкой дискуссии в научном сообществе.

Открытие ставит под вопрос корректность африканской теории происхождения человека, которую в последнее время все чаще критикуют. Так, раньше в октябре археологи нашли на греческом Крите следы человекоподобной обезьяны, возрастом шесть миллионов лет. До этого считалось, что такие следы, как и останки «Люси», могут быть только в Африке и иметь возраст не более 3,5 млн лет.