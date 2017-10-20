Несовершеннолетний участник акции 12 июня в Москве Михаил Галяшкин признал вину. Об этом «Интерфаксу» рассказал его адвокат Сергей Бадамшин.
«Мой подзащитный полностью признал свою вину, однако его действия носили рефлекторный характер: он распылил перцовый баллончик в целях защиты себя и граждан», – пояснил адвокат.
17-летнему Галяшкину предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти). Следствие утверждает, что он распылил перцовый газ в лицо полицейскому, причинив ему химический ожог глаза.
Сейчас подросток находится под домашним арестом.
12 июня в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли антикоррупционные митинги. Большинство из них были не одобрены властями города и закончились массовыми задержаниями. После митингов СК возбудил три уголовных дела, двое фигурантов оказались подростками.
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